Geopolitieke spanningen zetten olieprijzen hoger

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn vrijdag gestegen door de oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Bij een settlement van 85,66 dollar op vrijdag werd een vat West Texas Intermediate op dagbasis 0,8 procent duurder. De prijs voor een vat Brent steeg ook 0,8 procent op ruim 90 dollar per vat. Op weekbasis daalden de prijzen wel. "Niemand wil short zitten richting het weekend," zei Manish Raj van Velandera Energy Partners, vooral als het conflict tussen Israël en Iran de komende dagen escaleert. "Het geheime wapen van Iran is het vermogen om de Straat van Hormuz te blokkeren," zei Raj verder, die stelde dat de huidige omstandigheden een WTI-prijs van 90 dollar per vat al rechtvaardigen. Volgens de laatste berichten zou er een aanval van Iran op Israëlische doelen op handen zijn als vergelding voor de aanval op de Iraanse ambassade in Syrië op 1 april, die wordt toegeschreven aan Israël. Hierbij kwamen hooggeplaatste commandanten van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde om het leven. Volgens Ole Hansen van Saxo Bank spelen verder ook de krapper wordende markt voor brandstofproducten als gevolg van verstoringen van Russische raffinaderijen na drone-aanvallen in Oekraïne een rol in het sentiment op de oliemarkten, plus de gunstiger vraagvooruitzichten, na de recente verbetering van de productie in de VS, Europa en China. Bovendien heeft de OPEC zijn productiebeperkingen voortgezet, ter ondersteuning van een algemene verkrapping, zei de expert van Saxo Bank. "Deze ontwikkelingen sinds medio december hebben een voortdurende opbouw van speculatieve positionering in de oliemarkt ondersteund. Begin april werd hier het hoogste punt in zeven maanden bereikt", aldus Hansen. Daarnaast lieten de oliemarktrapporten van de OPEC en het Internationaal Energieagentschap afgelopen week uiteenlopende verwachtingen zien voor de verwachte groei van de vraag naar olie, zei de marktkenner. "De OPEC-analisten, die worden betaald door producenten die op zoek zijn naar een hoge en stabiele prijs, voorspellen een stijging van 2,2 miljoen vaten per dag [dit jaar]", zei Hansen, waar het IEA, "die de belangen dient van ontwikkelde landen die sterk afhankelijk zijn van energiebronnen", een groei van 1,2 miljoen vaten verwacht in 2024. Bron: ABM Financial News

