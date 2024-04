Wall Street koerst flink lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag flink lager met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 daalde 1,6 procent op 5.115,09 punten, de Dow Jones index verloor 1,4 procent op 37.923,18 punten en de Nasdaq noteerde 1,8 procent lager op 16.152,16 punten.

Op weekbasis lijken de drie grote indexen ook flink in te moeten leveren, met verliezen van 1,5 tot ruim 2 procent voor de S&P 500 en de Dow Jones index. De techzware Nasdaq houdt de schade beperkt en wist eerder deze week nog wel zijn record aan te scherpen.

De week stond in het teken van teleurstellende inflatiecijfers uit de Verenigde Staten, die de rentevrees aanwakkerden. Ook vrijdag was er tegenvallend nieuws op dat vlak, toen de Universiteit van Michigan bekendmaakte dat de inflatieverwachtingen voor april zijn opgelopen, terwijl het consumentenvertrouwen in de VS is gedaald.

De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden kwam halverwege de maand uit op 3,1 procent, tegen 2,9 procent eind maart. De inflatieverwachting voor de komende 5 jaar steeg van 2,8 naar 3,0 procent.

De stijging weerspiegelt "enige frustratie over het feit dat de inflatievertraging mogelijk tot stilstand is gekomen. Per saldo wachten consumenten met een oordeel over de economie in het licht van de komende verkiezingen, die volgens veel consumenten een aanzienlijke impact kunnen hebben op het verloop van de economie", zei Joanne Hsu van de Universiteit van Michigan in een toelichting.

Na het nodige macro-economische geweld van de afgelopen dagen, keken beleggers vandaag ook naar de start van het cijferseizoen in de VS. Het aandeel JPMorgan Chase ging na het openen van de boeken hard onderuit, vooral door uitspraken over de ontwikkeling van de rentebaten dit jaar, die veel beleggers duidelijk niet konden waarderen. Ook het aandeel Citigroup daalde, hoewel minder hard dan dat van JPMorgan.

Vermogensbeheerder Matt Stucky van Northwestern Mutual Wealth Management zag vooral winstnemingen bij JPMorgan. Over het algemeen heeft de bank een "net" kwartaal gedraaid, maar omdat het aandeel wordt verhandeld tegen een veel hogere multiple dan zijn sectorgenoten, zien beleggers op dit moment weinig reden om verder in te stappen, zei de beursexpert.

De obligatierentes daalden vrijdag, na de flinke stijging eerder in de week. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde vrijdagavond 9 basispunten, tot 4,50 procent en de rente op de tweejarige Treasury Note daalde ook 9 basispunten, tot 4,88 procent. Marktkenners wezen erop dat beleggers de veilige havens opzochten vanwege de dreigende escalatie in het Midden-Oosten. Daardoor waren obligaties in trek en daalden de rentes. Ook de olieprijzen stegen richting het weekend.

Volgens analisten van Société Générale is er nog weinig opwaarts potentieel voor de obligatierentes.

"Met rendementen in de buurt van de hoogste waarden van het jaar en de Fed die geneigd is tot versoepeling, zien we niet veel ruimte voor een verdere verkoopgolf [van obligaties]", aldus de Franse bank.

De euro/dollar handelde vrijdagavond op 1,0642.

Bedrijfsnieuws

JPMorgan, Wells Fargo en Citigroup bleken in het eerste kwartaal meer winst te hebben behaald dan analisten hadden voorzien. Toch leverden JPMorgan en Citigroup respectievelijk 5,5 en 2,2 procent in. Wells Fargo daalde licht.

BlackRock boekte in het afgelopen kwartaal een hogere winst, terwijl het beheerd vermogen ook steeg tot bijna 10,5 biljoen dollar. Het aandeel verloor toch 2,1 procent.

Morgan Stanley verloor donderdag al meer dan vijf procent en daar kwam vrijdag bijna een procent bij. Meerdere toezichthouders in de Verenigde Staten onderzoeken volgens The Wall Street Journal de bank over de manier waarop het klanten controleert die het risico lopen geld wit te wassen. Volgende week opent Morgan Stanley de boeken.

Advanced Micro Devices, Intel en Micron Technology stonden vrijdag onder druk, met verliezen van circa 4 procent, nadat The Wall Street Journal berichtte dat Chinese ambtenaren eerder dit jaar China's grootste telecombedrijven hebben opgedragen buitenlandse processors uit te faseren.

Amazon sloot donderdag op een record van 189,05 dollar. Vrijdag noteerde het aandeel 1,7 procent lager.

Apple stond fractioneel hoger. Donderdag steeg het aandeel nog meer dan 4 procent.