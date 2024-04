Video: cyclische aandelen bieden kansen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hogere economische groeiverwachtingen en wat hogere inflatiecijfers betekenen dat beleggers wat meer kunnen opschuiven naar cyclische aandelen. Dit zei investment manager Simon Wiersma van ING Investment Office voor de camera van ABM Financial News. Klik hier voor: cyclische aandelen bieden kansen "Daarom hebben we de weging van nutsbedrijven verlaagd, ten gunste bijvoorbeeld van industriegoederen, maar ook de sector basismaterialen hebben we opgehoogd ten koste van een defensieve sector als gezondheidszorg", aldus Wiersma, die denkt op die manier iets meer te kunnen profiteren van de aantrekkende winsten in die sectoren. Bij basismaterialen noemt Wiersma als voorbeelden mijnbouwbedrijven ArcelorMittal, BHP Billiton en Rio Tinto. En bij IT is ING "nog steeds een grote fan" van Nvidia, Amazon en Apple. Microsoft blijft ook een "grote topper" volgens Wiersma. Tevens noemde de expert Super Micro Computer. Bron: ABM Financial News

