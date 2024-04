AEX weet recordkoers niet vast te houden

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is er vrijdag niet in geslaagd om de recordkoers die vanochtend kort na de beursgong op de borden prijkte, vast te houden.

De AEX sloot fractioneel lager op 883,45 punten, ruim onder de recordstand van 894,52 punten. Op weekbasis won de hoofdindex nipt terrein.

Na het nodige macro-economische geweld van de afgelopen dagen, keken beleggers vandaag uit naar de start van het cijferseizoen in de VS.

Het aandeel JPMorgan Chase ging na het openen van de boeken hard onderuit, vooral door uitspraken over de ontwikkeling van de rentebaten dit jaar, die veel beleggers duidelijk niet konden waarderen. Ook het aandeel Citigroup daalde, hoewel minder hard dan dat van JPMorgan.

Beide Amerikaanse banken boekten overigens in het eerste kwartaal meer winst dan analisten hadden verwacht.

Verder bleek in de VS dat het consumentenvertrouwen daalde, terwijl de inflatieverwachtingen stegen. En dat laatste zou kunnen betekenen dat de Federal Reserve zichzelf meer tijd zal gunnen om te besluiten of een renteverlaging gepast is.

De Amerikaanse obligatierentes daalden vrijdag wel. Marktkenners wezen erop dat beleggers de veilige havens opzochten vanwege de dreigende escalatie in het Midden-Oosten. Daardoor waren obligaties in trek en daalden de rentes. Ook de olieprijzen stegen flink.

De euro/dollar daalde naar 1,0644.

Stijgers en dalers

In de AEX was Shell de uitblinker met een koerswinst van 3,0 procent dankzij de stijgende olieprijs, nu de angst stijgt voor een tegenactie van Iran na een aanval van Israël op een Iraanse ambassade in Damascus.

Exor en RELX wonnen 1,1 en 0,8 procent.

Daar stonden verliezen van 2 procent en meer tegenover voor Adyen en UMG. ING daalde zelfs 3,3 procent. Goldman Sachs haalde het aandeel van de kooplijst, maar verhoogde het koersdoel wel, net als voor ABN AMRO, dat 1,5 procent daalde.

In de AMX was Just Eat Takeaway de koploper met een koerswinst van 3,2 procent. Volgens UBS kan de winstgevendheid van Just Eat omhoog, als het Amerikaanse onderdeel Grubhub zou kunnen profiteren van een aanpassing van de zogeheten fee-caps in New York.

Oliedienstverleners Fugro en SBM Offshore werden circa 1,5 procent duurder. Allfunds daalde 2,2 procent en Basic-Fit 2,8 procent. Air France-KLM werd zelfs 4,5 procent goedkoper.

Bij de smallcaps ging Kendrion aan de leiding met een koerswinst van 5,2 procent, nadat Kendrion de meeste van zijn automotive-activiteiten verkocht. Analisten reageerden positief en CEO Joep van Beurden meent dat de desinvestering de waardering ten goede zal komen, zei hij tegen ABM Financial News.

BAM won 2,2 procent, mits gecorrigeerd voor een ex-dividend notering, maar Ebusco en NX Filtration daalden met 3,4 en 4,1 procent.

Wall Street

Aan het einde van de Amsterdamse beursdag daalden de Amerikaanse beurzen met meer dan een procent.