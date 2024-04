Consumentenvertrouwen VS zakt terug Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in april gedaald, terwijl de inflatieverwachting juist steeg. Dit bleek vrijdag uit voorlopige cijfers van de Universiteit van Michigan. De index voor het consumentenvertrouwen daalde van 79,4 in maart naar 77,9 halverwege deze maand. Het vertrouwen in de huidige staat van de economie verslechterde van 82,5 tot 79,3. Over de economische verwachtingen werden de ondervraagden ook iets minder optimistisch. Deze deelindex daalde van 77,4 naar 77,0. "Een lichte stijging van de inflatieverwachtingen in april weerspiegelt echter enige frustratie over het feit dat de inflatievertraging mogelijk tot stilstand is gekomen.Per saldo wachten consumenten met een oordeel over de economie in het licht van de komende verkiezingen, die volgens veel consumenten een aanzienlijke impact kunnen hebben op het verloop van de economie", zei Joanne Hsu van de Universiteit van Michigan in een toelichting. De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden kwam halverwege de maand uit op 3,1 procent, tegen 2,9 procent eind maart. De inflatieverwachting voor de komende 5 jaar steeg van 2,8 naar 3,0 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.