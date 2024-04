Beursblik: Barclays zet Randstad op de verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Barclays is gestart met het volgen van Randstad met een Onderwogen advies en een koersdoel van 50,00 euro. Dit bleek uit een sectorrapport van de Britse zakenbank. In tegenstelling tot Randstad kregen Adecco en Hays wel een koopaanbeveling. "Je koopt deze aandelen als het sentiment op zijn laagst is, wetende dat de winsttaxaties mogelijk nog de komende 10 tot 11 maanden worden verlaagd", aldus de analisten. "We zijn van mening dat dit een van de beste momenten is om te kopen." Volgens Barclays zijn Hays en Adecco de duidelijke winnaars en bieden zij flink opwaarts potentieel voor wie meer cyclische namen wil toevoegen aan zijn portefeuille. "Beleggers krijgen een jaarlijkse winstgroei van 15 procent, een stabiel dividend van 6 tot 8 procent en de kans op extra uitkeringen in de vorm van aandeleninkopers of speciale dividenden", aldus Barclays. Barclays stelde dat Randstad de afgelopen tien jaar een leidende positie had in de uitzendsector, maar dat dit gaat veranderen, nu Adecco meer balans in de portefeuille heeft en meer blootgesteld is aan sectoren waar de meeste groei te verwachten valt. Daarbij is de waardering van Adecco aantrekkelijker. Voor de lange termijn blijft de bank positief over Randstad, alleen op de korte termijn ziet Barclays geen koersaanjagers. Randstad noteerde vrijdag op een groen Damrak min of meer onveranderd op 48,82 euro. Bron: ABM Financial News

