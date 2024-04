Beursblik: winstgevendheid Just Eat kan in New York omhoog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Drie leden van de New York City Council hebben een voorstel ingediend om een nieuw maximum te stellen aan het bedrag dat platforms morgen rekenen voor het bezorgen van maaltijden van aangesloten restaurants, en als dit voorstel het haalt, dan is dit goed voor de winstgevendheid van Grubhub, de Amerikaanse tak van Just Eat Takeaway. Dit stelden analisten van UBS vrijdag. Volgens het voorstel zouden platforms maximaal 15 procent mogen rekenen voor bezorging, 3 procent voor het verwerken van een creditcardbetaling en 25 procent voor andere zaken. Dat laatste is nu nog maximaal 5 procent. De andere twee getallen blijven gelijk. Aangezien Grubhub voor zijn winstgevendheid vooral afhankelijk is van New York, is elke verhoging van de zogeheten 'fee cap' of het zelfs helemaal loslaten van deze beperkingen, goed nieuws voor Just Eat, aldus UBS. CEO Jitse Groen zei zelf al dat die beperkingen het bedrijf jaarlijks circa 100 miljoen dollar kosten. UBS denkt niet dat de beperkingen op korte termijn volledig zullen worden afgeschaft. Het aandeel Just Eat Takeaway steeg vrijdag met 3,3 procent. UBS heeft een koopadvies op het aandeel. Bron: ABM Financial News

