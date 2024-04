Beursblik: Amerikaanse banken klaar voor aftrap cijferseizoen

(ABM FN-Dow Jones) De grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citigroup trappen vrijdagmiddag het Amerikaanse cijferseizoen af.

Verschillende analisten hebben hun winsttaxaties voor het eerste kwartaal wat verlaagd.

Een afname van de kredietverlening kan een hap uit de winst nemen, terwijl de hogere rente een negatief effect kan hebben, omdat de rente die banken aan spaarders betalen omhoog is gegaan. De hogere rente drukt ook de waarde van de obligatieportefeuilles die banken hebben.

Volgende week volgen de drie andere grootmachten: Bank of America, Goldman Sachs en Morgan Stanley.

Het klimaat voor de grote banken blijft complex, met positieve en negatieve factoren. De sterke economische activiteit is gunstig, maar de verwachting dat de beleidsrente van de Fed voorlopig niet omlaag gaat, is waarschijnlijk ongunstig. Eind vorig jaar en rond de jaarwisseling liepen de koersen van bankaandelen op, omdat de komende renteverlagingen goed voor de marges zouden zijn.

Maar omdat de economie maar niet lijkt af te koelen en de inflatie hoog blijft, moeten beleggers in banken nu bedenken wat er met de rentebaten gebeurt als de rente hoog blijft.

Daar komt bij de geopolitieke onzekerheid en onrust over vastgoedleningen op de kantorenmarkt, die in het slop zit omdat veel mensen vanuit huis blijven werken.

De minder sterke leningengroei was voor Chris Marinac van Janney Montgomery Scott echter de voornaamste reden om zijn winsttaxaties omlaag bij te stellen.

De fee-inkomsten schat hij stabiel in en de kosten hoger, omdat er bonussen worden uitgekeerd, ondanks kostenbesparingen en meer efficiency met behulp van technologie.

Moody's wees intussen op de positieve impact van de uitgifte van aandelen en obligaties op de inkomsten van de investment banking-divisies van de zes grote banken. Met name de high-yield-obligaties liepen goed, volgens de analisten.

De analisten van Moody's wezen er ook op dat banken hun tarieven voor grote leningen aanzienlijk hebben verlaagd, nadat vermogensbeheerders in directe leningen aan bedrijven 2 tot 3 procent lagere tarieven aanboden en daarmee marktaandeel afsnoepten.

JPMorgan Chase, de grootste speler, heeft de afgelopen kwartalen zijn verwachtingen voor de netto rentebaten verhoogd en wat deze bank hierover meldt, zal volgens analist Chris McGratty van KBW bepalend zijn voor het kwartaalseizoen. Hij wees op de hoge verwachtingen voor dit aandeel, dat KBW 'over-owned' noemt, of, in andere woorden, overgewaardeerd.

Analisten rekenen gemiddeld op een winst per aandeel van 4,18 dollar, volgens FactSet. In februari was dit nog 4,28 dollar, maar het is wel hoger dan de 4,14 dollar die analisten eind vorig jaar voorzagen.

Voor Wells Fargo rekent men op 1,07 dollar per aandeel. Dit is weinig veranderd sinds het begin van het eerste kwartaal. De bank blijft onder verscherpt toezicht van toezichthouders, na een schandaal rond niet-bestaande bankrekeningen.

Voor Citigroup wordt een winst van 1,20 dollar voorzien. Dat is beduidend minder dan de 1,58 dollar die eind vorig jaar de consensus was. Reorganisatiekosten kunnen het beeld vertroebelen. Ook is de bank verwikkeld in een conflict met een grote aandeelhouder: het nonnenklooster Sisters of St Joseph of Peace, over de financiering van fossiele projecten.

Ook bij Goldman Sachs, Morgan Stanley en Bank of America ging de consensusverwachting omlaag.