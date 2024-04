Citi verhoogt koersdoelen ASML en ASMI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Citi Research heeft vrijdag de koersdoelen voor ASML en ASMI opwaarts bijgesteld, bij handhaving van de koopadviezen. Dit bleek uit een sectorrapport van de Amerikaanse zakenbank in aanloop naar de kwartaalcijfers van de chipspecialisten. ASML werd door de analisten daarbij bestempeld als sectorfavoriet voor de aanstaande kwartaalcijfers en het koersdoel ging van 900 naar 1.250 euro. Citi voorziet een positieve marktreactie bij de de rapportering van de eerste kwartaalcijfers door ASML volgende week. Onder meer omdat de toeleverancier uit Veldhoven een "gezonde" orderinstroom zal rapporteren van 6 miljard euro, met dank aan onder meer klant TSMC, terwijl het management volgens Citi de outlook voor 2024 en 2025 zal herhalen. Dit laatste zal voor analisten het sein zijn om hun taxaties voor de winst per aandeel opwaarts bij te stellen, denkt Citi. Het koersdoel voor ASMI werd verhoogd van 650 naar 700 euro. ASMI zal met de kwartaalcijfers voldoen aan de consensusverwachtingen of daar zelfs iets bovenuit komen, maar de ordergroei zal bescheiden zijn. Voor de periode 2025 en 2027 verhoogde Citi de taxaties, omdat de analisten anticiperen op een sterke cyclus. Het aandeel ASML sloot donderdag in Amsterdam op 909,10 euro, terwijl ASMI op 582,80 euro sloot. Bron: ABM Financial News

