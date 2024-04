Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Fagron licht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fagron

(ABM FN) Berenberg heeft het koersdoel voor Fagron licht verlaagd van 22,40 naar 22,00 euro, maar met handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een rapport van analisten Victoria Lambert en Edward Leane. Ze zijn ervan overtuigd dat Fagron in 2024 aan de outlook voor de middellange termijn, van een hoge eencijferige autonome omzetgroei en een voortdurende verbetering van de winstgevendheid, zal voldoen. Fagron rapporteerde donderdag over het eerste kwartaal een autonome omzetgroei van circa 12 procent. Het aandeel is volgens de analisten op dit moment correct gewaardeerd. Daarbij is rekening gehouden met het verbeterende margeprofiel van het bedrijf, de goede cashflowgeneratie en voldoende aanwezige middelen voor nieuwe overnames. De overnamefocus voor 2024 zal blijven liggen op kleinere, winstgevende, lokale familiebedrijven die snel merken, synergieën en regionale blootstelling aan de groep kunnen toevoegen. En dat tegen een aantrekkelijke waardering. Donderdag sloot Fagron op 17,64 euro. Bron: ABM Financial News

