Beursblik: consolidatieslag onder maaltijdbezorgers lonkt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De groei in de markt voor maaltijdbezorgers oogt solide, met ruim tien procent in 2024, maar een consolidatieslag kan dit jaar kan wel eens het echte verhaal worden. Dit schreven analisten van Barclays donderdag in een rapport. Ze zien "gezonde" groei en dat zal zich ook vertalen in hogere marges. Enkele maaltijdbezorgers zijn bezig om onderdelen te verkopen, terwijl andere juist op overnamepad lijken. Zo denkt Barclays dat de Amerikaanse partijen DoorDash en Uber, waarvan de aandelen op recordniveaus staan, wel eens op zoek kunnen zijn na overnameprooien. En activistische aandeelhouders kunnen volgens de Britse bank een extra zetje geven om die consolidatieslag op gang te helpen. In Just Eat Takeaway ziet Barclays voldoende positieve elementen, maar een aanjager is nodig, en dat zou de verkoop van het Amerikaanse onderdeel Grubhub kunnen zijn, denken de analisten. Bron: ABM Financial News

