AEX kruipt in het groen richting rentebesluit ECB

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteerde donderdagochtend rond de klok van 11 uur nipt in het groen, in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank vanmiddag.

De AEX steeg 0,1 procent naar 887,62 punten.

"De markten doken [woensdag] de min in na de publicatie van het Amerikaanse inflatiecijfer. Uit de cijfers van gisteren bleek dat zowel de hoofd- als de kerninflatie in de Verenigde Staten tegenviel", blikte marktanalist Erik-Jan van Harn van Rabobank terug.

Deze cijfers zijn volgens investment manager Simon Wiersma van ING niet leidend voor de Fed. Dat is de PCE-inflatie. Die wordt op 26 april bekendgemaakt. "En daar zien we dit jaar tot nu toe nog geen breuk in de desinflatietrend. Tot die tijd kan er naar hartenlust worden gespeculeerd over de volgende stap van de Fed, die pas op 1 mei weer vergadert."

De obligatierentes liepen na de inflatiecijfers gisteren hard op, de tweejarige Amerikaanse rente nog iets harder dan de tienjarige. "De Amerikaanse rentecurve is hierdoor flink naar boven geschoven", aldus Van Harn.

De komende twee inflatierapporten moeten volgens Rabobank wel heel positief zijn, wil de Fed hier nog doorheen kijken. "We verwachten nu niet meer een renteverlaging in juni, maar pas in september. Hierdoor hebben we onze verwachtingen voor dit jaar ook teruggeschroefd van drie renteverlagingen, naar twee."

Wiersma van ING vindt dat aandelenbeleggers zich niet te veel zorgen moeten maken. "Zolang de huidige inflatie vraag-gedreven is, in tegenstelling tot de aanbod-gedreven inflatie in 2021 en 2022, en de economie goed blijft draaien, hoeft dat voor aandelen helemaal niet slecht uit te pakken."

Vanmiddag staat het rentebesluit van de ECB op de rol. De breedgedragen verwachting is dat de centrale bank zijn kruit droog houdt.

De timing voor de eerste verlaging blijft waarschijnlijk juni, "maar we verwachten dat [voorzitter] Christine Lagarde duidelijk zal zijn dat de ECB sterk afhankelijk is van de gegevens", zeiden analisten van het Japanse Nomura.

De euro/dollar daalde donderdag naar 1,0736 en zowel de Duitse als de Amerikaanse tienjaarsrente liep verder op.

Olie werd tot bijna een half procent duurder.

Stijgers en dalers

In de AEX ging ArcelorMittal 0,9 procent hoger en won Shell zelfs een procent, De energiereus heeft de 34 euro duidelijk in het vizier.

Prosus won 0,7 procent en DSM-Firmenich, geholpen door sterke cijfers van Givaudan, steeg 0,9 procent.

De verzekeraars Aegon en ASR daalden 0,8 procent en Besi werd 1,5 procent goedkoper.

Exor verloor 0,3 procent na cijfers, die volgens analisten overigen goed waren. Degroof Petercam verhoogde het koersdoel voor Exor van 103 naar 120 euro. De waardestijging van 33 procent naar 162,36 euro per aandeel was zo'n 5 procent meer dan de 154,60 waar Degroog op rekende. Dat was vooral te danken aan de belangen van Exor in Stellantis en Ferrari.

Fagron was donderdag een uitblinker met een koerswinst van 6,0 procent na cijfers. Fagron boekte in het eerste kwartaal een recordomzet van 209 miljoen euro, een paar miljoen euro meer dan analisten hadden voorzien. De magistrale bereider mikt voor 2024 nog altijd op een hoge enkelcijferige autonome omzetgroei en een toename van de winstgevendheid op jaarbasis.

AMG steeg zelfs 6,2 procent, maar Just Eat Takeaway en Air France-KLM daalden 3,0 en 3,9 procent.

In de AScX ging NSI aan de leiding met een winst van 1,7 procent. Renewi daalde 1,3 procent.