UBS verhoogt koersdoel ING licht

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor ING licht verhoogd van 17,00 naar 17,80 euro en handhaafde het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de Zwitserse bank.. De analisten van de UBS verwachten dat de cijfers over het eerste kwartaal voor ING goed zullen uitpakken. ING komt op 2 mei vóór beurs met de cijfers. Na een zwakker dan verwacht einde van 2023 zijn de analisten van mening dat de trends in het eerste kwartaal voor ING de goede kant op zijn gegaan. Een vertraging binnen de verwachte renteverlagingen, hogere swaprentes, lagere kosten voor toezicht en een solide kwaliteit van de activa van de bank zullen hier allemaal aan bijdragen, aldus de analisten. De vooruitzichten van ING wezen ook op vroege tekenen van een volumeherstel, een nuttige trend mocht deze duurzaam blijken, voegden de analisten toe. Mede op basis hiervan verhoogden de analisten de verwachte winstprognoses met 1 tot 3 procent. Ze zien nu ook opwaarts potentieel voor zowel de bedrijfsoutlook als de analistenconsensus voor de netto rentebaten en dat is een belangrijke steun voor het aandeel, onderstreepte UBS. Gezien de kapitaalsterkte van ING, ziet UBS geen reden waarom ING de komende 12 maanden de inkoop van eigen aandelen zou temporiseren. Dus hier kan de bank positief verrassen. Het aandeel ING noteerde woensdagochtend 1,8 procent hoger op 15,94 euro. Bron: ABM Financial News

