World Steel Organisation ziet vraag naar staal weer groeien

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De vraag naar staal zal dit jaar met krap 2 procent stijgen, na twee jaar met negatieve groei, gevolgd door een tragere groei in 2025. Dit maakte The World Steel Association dinsdag bekend. Voor dit jaar rekent de brancheorganisatie op 1.793 miljoen ton staal, een stijging van 1,7 procent. En in 2025 stijgt dit naar 1.815 miljoen ton, een toename met 1,2 procent. "De wereldeconomie blijft veerkracht tonen ondanks diverse sterke tegenwinden, de naijlende impact van de pandemie en de Russische invasie van Oekraïne, hoge inflatie, hoge kosten en dalende koopkracht van huishoudens, toenemende geopolitieke onzekerheden en sterke monetaire verkrapping", aldus voorzitter Martin Theuringer van de World Steel Economics Committee. De vraag in China zal dit jaar ongeveer gelijk zijn aan 2023, omdat de vastgoedinvesteringen blijven dalen, maar daar staat extra vraag naar staal tegenover door investeringen in infrastructuur en industrie . Volgend jaar voorziet de organisatie een daling van de Chinese vraag met 1 procent. "Deze projectie is in lijn met onze visie dat China zijn piekvraag naar staal mogelijk heeft bereikt, en de vraag van het land naar staal waarschijnlijk op middellange termijn zal blijven dalen, nu China zich verwijdert van een economisch ontwikkelingsmodel dat afhankelijk van investeringen in vastgoed en infrastructuur", aldus The World Steel Association. Bron: ABM Financial News

