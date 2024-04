BP verwacht goed eerste kwartaal Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) BP verwacht dat de hoge productie bij de divisie Upstream en sterke prestaties van de handelstak het bedrijf in het eerste kwartaal hebben geholpen om de lagere olie- en gasprijzen te compenseren. Dat maakte de Britse oliegigant dinsdag in een update bekend. De Britse oliegigant verwacht een tegenvaller van 0,2 tot 0,4 miljard dollar door de lagere aardgasprijzen, een domper van 0,3 tot 0,6 miljard dollar door de lagere olieprijzen, en een verlies van 0,2 miljard dollar door de daling van de waarde van het Egyptische pond, vergeleken met de laatste kwartaal van 2023. In de update zei BP dat naast de hogere productie en de goede prestaties van de handelstak, er ook goede raffinagemarges waren. BP zal op 7 mei de uitgebreide resultaten over het eerste kwartaal publiceren. De aandelen BP stegen dinsdag met 1,7 procent. In Amsterdam won Shell 0,7 procent. Bron: ABM Financial News

