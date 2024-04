Aegon gaat nog iets meer eigen aandelen inkopen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon gaat voor nog eens 35 miljoen euro eigen aandelen inkopen. Dit maakte de verzekeraar dinsdagochtend bekend. De inkoop start vandaag en loopt tot en met uiterlijk 30 juni van dit jaar. De ingekochte stukken worden gebruikt voor het beloningsplan van het eigen management. Aegon heeft ook al een inkoopprogramma lopen ter waarde van 1,5 miljard euro. Dat was op 5 april voor 85 procent voltooid. Bron: ABM Financial News

