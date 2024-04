DSM-Firmenich start aandeleninkoop Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM-Firmenich

(ABM FN-Dow Jones) DSM-Firmenich start maandag met de inkoop van 1,5 miljoen eigen aandelen voor de afdekking van beloningsplannen van werknemers in aandelen. Dat maakte het bedrijf voorbeurs bekend. De aandeleninkoop heeft een waarde van circa 156 miljoen euro, op basis van de slotkoers afgelopen donderdag. Het gaat om 0,6 procent van de uitstaande aandelen. Eerst worden 500.000 stukken op de markt gekocht. Dan volgt een equity-forward-transactie van 1 miljoen aandelen, die naar verwachting ook nog deze maand begint. De aandelen worden naar verwachting uitgekeerd in 2025. Bron: ABM Financial News

