Beursblik: per saldo goede update Shell

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De update van Shell over het eerste kwartaal was, zoals verwacht, een verhaal van plussen en minnen, maar per saldo stelde de energiereus tevreden. Die conclusie trok analist Quirijn Mulder van ING vrijdag in een rapport. Zo waren de marktomstandigheden bij de gastak niet zo goed als in vierde kwartaal van 2023, maar namen de volumes op kwartaalbasis wel toe, zelfs iets meer dan aanvankelijk aangeven, aldus Mulder. Bij Upstream werden de productieniveaus ook iets naar boven bijgesteld, maar waren er afschrijvingen, vooral in Albanië. Verder zag Mulder "positieve signalen" voor de tak Chemicals, waar de bezettingsgraad hoger uitviel dan verwacht, terwijl er ook een margeherstel plaatsvond. De raffinagemarges stegen ook. "Per saldo goede cijfers, maar onwaarschijnlijk dat dit tot grote koersbewegingen leidt", schreef Mulder, die een koopadvies heeft op Shell met een koersdoel van 35,00 euro. Op een rode beurs steeg het aandeel Shell vrijdag 0,1 procent naar 32,44 euro. Bron: ABM Financial News

