Weer problemen voor Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft deze maand toezichthouder IGJ gewaarschuwd voor een nieuw veiligheidsprobleem met zijn beademingsapparaten uit de Trilogy-Evo-serie. Dit bevestigde Philips vrijdagochtend, na een publicatie door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De Trilogy Evo apparaten kunnen een alarm afgeven voor een lege batterij of stroomuitval, terwijl er nog voldoende stroom beschikbaar is. Dit kan leiden tot plotseling verlies van beademing terwijl het apparaat een alarm afgeeft. Philips zal dit oplossen door middel van een software-update die gepland staat voor het tweede kwartaal van 2024. Klanten kunnen de betreffende apparaten blijven gebruiken mits ze de gebruiksinstructies en instructies in de veiligheidsmelding opvolgen, aldus Philips. De veiligheidsmelding bij de IGJ was volgens Philips het resultaat van "de post-market surveillance activiteiten vorig jaar en de daaropvolgende analyse van de oorzaak". Er was geen melding van letsel, benadrukte een woordvoerder van Philips. Bron: ABM Financial News

