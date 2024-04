Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is woensdag verder gestegen, nadat de spanning in het Midden-Oosten verder opliep, terwijl Amerikaanse voorraden groter uitvielen dan verwacht. De mei-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie steeg 0,3 procent tot 85,43 dollar. Dinsdag sloot de olieprijs op het hoogste niveau sinds eind oktober. De vrees voor een escalerend conflict in het Midden-Oosten laaide op, nadat Teheran represailles aankondigde voor een aanval door Israel op een Iraanse ambassade in Syrie, waarbij een hoge generaal om het leven kwam. De olieprijs was eerder al opgestuwd door Oekraiense aanvallen op Russische energie-infrastructuur die de raffinagecapaciteit van Rusland verkleind heeft. "Geopolitiek is kortom de drijvende kracht voor de energiemarkten op dit moment, en totdat de spanningen afnemen en de aanvallen stoppen, of tenminste vertragen, zal de olieprijs een angstpremie bevatten", schreef het Sevens Report. Een vergadering van ministers van OPEC-landen en Rusland adviseerde om de geplande productiebeperking niet te wijzigen, meldden nieuwsplatforms. Dit was vooraf ook verwacht. De Amerikaanse handelsvoorraden ruwe olie stegen afgelopen week met 3,2 miljoen vaten tot 451,4 miljoen vaten, bleek woensdag, terwijl de benzinevoorraden veel sterker dan verwacht daalden, met 4,3 miljoen vaten. Er was gerekend op een daling van de olievoorraden met 1,2 miljoen vaten en een daling van de benzinevoorraden met 900.000 vaten. Dit kwam voor een deel doordat de raffinaderijen hun benuttingsgraad niet opvoerden, waar dat wel was voorspeld door economen. Bron: ABM Financial News

