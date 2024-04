Koersalarm: aandeel UMG profiteert van prijsverhoging Spotify

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Universal Music Group kwam woensdagmiddag flink in beweging, en met een koerswinst van ruim 4 procent was het zelfs even het best presterend aandeel in de AEX.

De koersstijging ontstond, nadat Bloomberg meldde dat Spotify zijn prijzen gaat verhogen. In vijf belangrijke markten zou Spotify het abonnement 1 tot 2 dollar per maand duurder willen gaan maken, aldus het persbureau, op basis van bronnen. Later dit jaar zou ook in de VS de prijs omhoog gaan.

Recent breidde UMG de samenwerking met Spotify nog uit. UMG beëindigde juist de samenwerking met TikTok, omdat de Chinese social mediagigant volgens het muziekbedrijf te weinig zou willen betalen voor de muziek van artiesten aangesloten bij UMG.

Het aandeel Spotify won woensdag bijna 5 procent.