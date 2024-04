Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft woensdag het koersdoel voor ING verhoogd van 17,50 naar 18,60 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een rapport van Kepler. De koersdoelverhoging volgt in aanloop naar cijfers van ING, die op 2 mei worden verwacht. Analist Benoit Pétrarque van Kepler mikt op een nettowinst in het eerste kwartaal van 1,54 miljard euro. Daarmee zit zijn raming 10 procent boven de consensus. De nettorentebaten zullen afgelopen kwartaal iets gedaald zijn, maar voor heel 2024 zullen deze baten aan de bovenkant uitkomen van de afgegeven bandbreedte van 15 tot 15,5 miljard euro, voorziet Kepler. De rentecurve oogt daarbij aantrekkelijk dan in december 2023. Kepler verwacht verder een nieuw aandeleninkoopprogramma ter waarde van 2,5 miljard euro, waardoor ING dit jaar in totaal voor 4,5 miljard euro eigen aandelen inkoopt. De consensus mikt op 4,1 miljard euro. Het aandeel ING sloot dinsdag op 15,34 euro. Bron: ABM Financial News

