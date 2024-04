Fed-bestuurders hebben geen haast met renteverlagingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Fed-bestuurders Loretta Mester en Mary Daly hebben geen haast met het verlagen van de rente in de Verenigde Staten. Dit bleek dinsdag uit uitspraken die beiden deden op aparte evenementen. Mester, voorzitter van de Cleveland Fed, zei dinsdag dat ze bij het Amerikaanse rentebesluit volgende maand niet voor een renteverlaging zal stemmen. "Ik verwacht niet dat ik tegen de tijd van de volgende vergadering van de FOMC genoeg informatie zal hebben om die beslissing te nemen," aldus Mester in een toespraak in Cleveland. De Federal Reserve kan dit jaar beginnen met het verlagen van de rente, mits de economie zich ontwikkelt zoals ze verwacht, aldus Mester, die de verwachting van drie renteverlagingen dit jaar redelijk vindt, hoewel "het erom zal spannen." Mesters collega van de San Francisco Fed, Mary Daly, gaf dinsdag aan dat zij momenteel "geen echte urgentie" ziet om de rente te verlagen. "De inflatie daalt, maar het gaat langzaam. Hobbelig en traag," zei Daly, die dit jaar net als Mester stemrecht heeft in het beleidscomité van de Fed, tijdens een evenement in Las Vegas. Daly ziet nog steeds een "pad" om de rente dit jaar te verlagen, "maar we zijn er nog niet". Het volgende rentebesluit van de Fed staat gepland voor 1 mei. De kans dat de federal funds rate van 5,25 tot 5,50 procent dan met 25 basispunten wordt verlaagd, wordt nu ingeschat op slechts drie procent. Volgens de actuele CME FedWatch Tool wordt de kans op een renteverlaging in juni momenteel ingeschat op meer dan 60 procent. Bron: ABM Financial News

