AEX sluit de dag toch rood af

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag toch lager gesloten. Na een optimistisch begin kantelde het sentiment tijdens de handelssessie en is de hoofdindex sinds het bereiken van de nieuwe recordstand dinsdagochtend op 892,54 punten weer teruggevallen.

De AEX index sloot dinsdag uiteindelijk fractioneel lager op 881,42 punten.

Sterke economische cijfers die in de VS werden gepubliceerd, zorgden voor oplopende rentes en een toenemende vrees dat de Federal Reserve mogelijk in juni toch niet zal starten met het verlagen van de rente.

De olieprijzen bereikten dinsdag ook het hoogste punt in vijf maanden, wat de inflatiedruk nog verder vergroot.

Ook lijkt het erop dat beleggers na een flinke rally niet veel nodig hadden om wat winst te nemen, en hogere rentes en olieprijzen vormen dan een prima cocktail.

Ook zijn beleggingsexperts voor april wat voorzichtig gestemd, na vijf maanden op rij dat de AEX bovengemiddelde koerswinsten liet zien, zo zei analist Corné van Zeijl van Cardano voor de camera tegen ABM Financial News. "De experts vinden de euforie op de beurs van de afgelopen tijd wel een beetje too much", aldus Van Zeijl.

Klik hier voor: beursexperts iets voorzichtiger voor april

Echter, Ralph Wessels van ABN AMRO is juist positiever over aandelen geworden. "Wij denken dat het einde [van de rally] nog niet in zicht is en worden positiever over aandelen", aldus Wessels, Hoofd Beleggingsstrategie van ABN AMRO voor de camera. Het positieve sentiment wordt veroorzaakt doordat het macrobeeld vriendelijker wordt, meent Wessels. In China en Europa ligt "het dieptepunt achter ons". En de Amerikaanse economie blijft "beter dan verwacht draaien". En naast een vriendelijker macrobeeld is ook de winstontwikkeling bij bedrijven geen reden tot zorg, aldus Wessels.

Klik hier voor: einde aandelenrally nog niet in zicht

In Europa werd vanochtend bekend dat de economische ontwikkeling nog steeds hapert en dat de industrie per saldo nog krimpt.

Voor de eurozone als geheel bleek de inkoopmanagersindex te zijn gedaald van 46,6 naar 46,1, de laagste stand in drie maanden. In de eerste meting werd echter nog uitgegaan van een indexdaling tot 45,7.

Hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank merkte op dat de cijfers voor de eurozone wijzen op een aanhoudende recessie in de industrie in de eurozone, maar dat dit geen verrassing is. En een snelle ommekeer valt volgens de econoom ook niet te verwachten.

In Duitsland bleek de inflatie te zijn gedaald. Deze bedroeg in maart 2,2 procent op jaarbasis. De inflatie noteerde een maand eerder op 2,5 procent en in januari op 2,9 procent. Voor maart was de prognose 2,2 procent. De kerninflatie daalde van 3,4 naar 3,3 procent.

De koers van de euro/dollar steeg naar 1,0770.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging zwaargewicht Shell aan kop, mede dankzij de verder oplopende olieprijzen. Het aandeel won 3,2 procent. Ook de Besi droeg zijn steentje bij en won 1,8 procent De chippers werden als geheel vandaag geholpen door een gunstig analistenrapport van Barclays. De Britse bank verhoogde de koersdoelen voor de drie Nederlandse chippers en zette Besi op de kooplijst.

De uitgevers RELX en Wolters Kluwer verloren 2,4 en 2,7 procent en UMG was de grootste daler met een verlies van 3,1 procent

In de AMX won AMG 2,1 procent, gevolgd door OCI met een winst van 1,7 procent.

Alfen verloor daarentegen dik 11 procent. Alfen heeft de levering van zijn Pacto middenspanningsruimtes stopgezet, nadat in de afgelopen maanden vocht werd aangetroffen in een aantal ruimtes die zijn geleverd aan netbeheerder Liander. Analisten reageerden teleurgesteld op het nieuws en wachten af wat de financiële impact wordt.

In de AScX kon Renewi 2,9 procent bijschrijven. Het bedrijf is recent van start gegaan met een sorteerfaciliteit voor harde kunststoffen in het Brabantse Acht. Deze investering werd al aangekondigd tijdens de beleggersdag in oktober 2023.

CM.com werd ook 2,9 procent duurder en NX Filtration won 2,0 procent. NX ontving een opdracht van het Canadese Delco Water voor de levering van zijn holle vezel nanofiltermembranen voor een nieuwe waterzuiveringsinstallatie in Canada.

Ebsuco had weer eens een slechte dag en daalde maar liefst 11,3 procent.

Op de lokale markt wist Theon International 3,7 procent bij te schrijven na een nieuwe opdracht, ditmaal uit Estland. Onward Medical maakte een koerssprong van 5,0 procent, nadat het bedrijf vanochtend bekendmaakte dat het een de novo aanvraag heeft ingediend bij de Amerikaanse Food and Drug Administration.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurs noteerden de indices in de VS in het rood en daalde de S&P 500 ongeveer 1 procent.