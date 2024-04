Beursblik: UMG breidt samenwerking met Spotify uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Universal Music Group kondigde recent aan dat het een strategische samenwerking met Spotify heeft uitgebreid, nadat eind januari een licentiedeal met de populaire social media app TikTok spaak liep. Na het aflopen van de licentieovereenkomst tussen UMG en TikTok begin dit jaar, mag de muziek van de meeste artiesten die een contract hebben met UMG niet meer gebruikt worden op TikTok, "waardoor hun belangrijkste manier van muziekpromotie werd beperkt", schreven analisten van ING dinsdag in een rapport. UMG zei toen al dat het op zoek was naar samenwerkingen met andere sociale mediaplatforms om het zonder TikTok te kunnen stellen, "waardoor er volgens ons extra druk werd uitgeoefend op TikTok", aldus ING. De overeenkomst zal naar verwachting een reeks nieuwe promotionele en sociale functies met zich meebrengen die de interactie met artiesten zullen stimuleren en hypes zullen creëren rond nieuwe releases, volgens de analisten. ING heeft een koopadvies op Universal Music Group met een koersdoel van 31,50 euro. UMG noteerde dinsdag 3,3 procent lager op 26,96 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.