Beursblik: Barclays zet Besi op de kooplijst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft BE Semiconductor Industries op zijn kooplijst gezet en de koersdoelen voor ASML en ASMI verhoogd. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de Britse bank over de Europese halfgeleidersector. Daarin stelt de Britse bank dat kunstmatige intelligentie (AI) een aanjager blijft voor divergentie tussen Europese halfgeleiderbedrijven. De bank denk dat de investeringen in de komende twaalf maanden kunnen toenemen, omdat belangrijke spelers zoals de CEO's van AMD, OpenAI en oprichter Morris Chang van TSMC grote investeringen in capaciteit voorspellen. Barclays verhoogde het advies voor Besi van Gelijkgewogen naar Overwogen en verhoogde het koersdoel van 150 naar 175 euro. Eerder vreesde Barclays dat de marktverwachtingen voor hybrid bonding te optimistisch waren, ondanks dat de bank heel veel verwacht van deze nieuwe technologie. Maar inmiddels zijn de marktverwachtingen volgens de bank veel realistischer. Voor ASML en ASMI handhaafde Barclays het advies op Gelijkgewogen, maar gingen de koersdoelen naar 920 en 530 euro. De oude koersdoelen stonden op respectievelijk 650 en 480 euro. Het aandeel Besi noteerde dinsdag 3,9 procent hoger op 147,45 euro. ASMI steeg met 4,2 procent naar 589,60 euro en ASML liep met 2,9 procent op naar 917,60 euro. Bron: ABM Financial News

