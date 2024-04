NX Filtration krijgt opdracht in Canada Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NX Filtration

(ABM FN-Dow Jones) NX Filtration heeft een opdracht gekregen van het Canadese Delco Water voor de levering van zijn holle vezel nanofiltermembranen voor een nieuwe waterzuiveringsinstallatie in Canada. Dat maakte het bedrijf uit Enschede dinsdagochtend bekend, zonder financiële details te geven. Het project moet de waterzuivering verbeteren en uitbreiden voor een afgelegen gemeenschap van inheemse Canadezen, door schoon en betrouwbaar drinkwater te leveren, afkomstig uit een meer met veel organische deeltjes. De installatie met een capaciteit van circa 1.000 kubieke meter per dag zal naar verwachting eind 2024 in bedrijf worden genomen. Het project maakt deel uit van een Canadees programma om de watervoorzieningen te verbeteren voor de First Nation-gemeenschappen in het land. Vorig jaar was er een vergelijkbare opdracht voor de drinkwatervoorziening van de Mikisew Cree gemeenschap in Alberta, ook via Delco Water. Bron: ABM Financial News

