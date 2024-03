Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel NX Filtration

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor NX Filtration verlaagd van 5,50 naar 5,20 euro en handhaafde het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een rapport van analist Fernand de Boer.

Dit naar aanleiding van het recente nieuws van het bedrijf dat door middel van een lening en een aandelenemissie haar financiële positie is verstevigd.

De Boer had verwacht dat NX Filtration een schuld zou aangaan van 50 miljoen euro. Het bedrijf koos echter voor een oplossing van schulden en een aandelenuitgifte van in totaal 45 miljoen euro. Dit zou volgens de analist voldoende moeten zijn om de activiteiten in de komende jaren te kunnen financieren.

Ook moet dit NX in staat stellen de markt te laten zien dat er voldoende vraag naar haar superieure technologie is en dat deze wordt omgezet in echte orders, aldus De Boer.

De analist is zeer te spreken over het veiligstellen van de financiële positie en blijft zeer positief over de vooruitzichten van NX op de middellange en lange termijn, ondanks dat er weinig zicht is op de winstontwikkeling.

De kapitaalverhoging en de lager dan verwachte schuldenuitgifte hebben een positieve impact op de nettowinst en zelfs nog meer op de winst per aandeel, waardoor het verlies zal dalen, aldus de Boer. Echter, door de stijging van het aantal aandelen, verlaagde de analist wel zijn koersdoel.

Beleggers reageerden enthousiast op het nieuws van de kapitaalversterking en zetten het aandeel woensdag ruim 12 procent hoger.