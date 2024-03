NX Filtration rondt aandelenuitgifte af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NX Filtration

(ABM FN-Dow Jones) NX Filtration heeft met succes 25,5 miljoen euro opgehaald met een aandelenuitgifte. Dit maakte het bedrijf, genoteerd aan het Damrak, woensdagochtend bekend. De emissie werd dinsdag aangekondigd, tegelijk met een lening ter waarde van 20 miljoen euro. NX Filtration heeft ruim 7,8 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven tegen een prijs van 3,26 euro per aandeel. Het aandeel sloot dinsdag ook op 3,26 euro. De nieuwe aandelen werden onder meer toegewezen aan de bestaande aandeelhouders Infestos en De Engh, en aan een selecte groep ‘long-only’ institutionele beleggers en het management van NX Filtration. NX Filtration verwacht dat deze extra financiering geruime tijd voldoende zal zijn voor de toekomstige groeiambities van het bedrijf. ABN AMRO begeleidde de uitgifte. Bron: ABM Financial News

