Europese beurzen hoger rond middaguur

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger, in een week met niet al veel macro-economische opwinding of het moet vrijdag de dag van de verrassing in de Amerikaanse kerninflatie worden. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur vlak op 510,35 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,5 procent naar 18.350,43 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,1 procent met een stand van 8.163,81 punten. De Britse FTSE daalde nog geen 0,1 procent op 7.918,07 punten. De stemming op de Europese beurzen oogt terughoudend tot het moment waarop nieuwe data een aanleiding kunnen vormen in beweging te komen, zoals bijvoorbeeld aanstaande vrijdag als de Amerikanen de beleidsbepalende kerninflatie over februari publiceren. De toonaangevende beurzen zijn vrijdag gesloten. Olie noteerde dinsdag lager. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,4 procent in het rood op 81,66 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 85,77 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,4 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0861. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0842 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0840 op de borden. Bedrijfsnieuws Goldman Sachs hervat het volgen van DSM-Firmenich met een koopadvies en een koersdoel van 121,00 euro, terwijl het volgen van AkzoNobel wordt hervat met een verkoopaanbeveling en een koersdoel van 63,00 euro. DSM-Firmenich noteerde onveranderd en AkzoNobel won een half procent. Ook het Belgische Umicore kreeg een verkoopadvies van Goldman. Dit aandeel daalde 2,6 procent. Ocado Retail, een Britse online supermarkt, maakte volgens Jefferies solide cijfers bekend, terwijl de joint venture met Marks & Spencer over het afgelopen kwartaal een versnelling liet zien in klantenaanwas en het aantal orders. Ocado noteerde 8,0 procent hoger. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index daalde maandag 0,3 procent tot 5.218,19 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 39.313,64 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 16.384,47 punten. Bron: ABM Financial News

