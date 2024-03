Na teleurstellend 2023 rekent Ebusco op beter jaar

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft in 2023 teleurstellend gepresteerd, maar voor dit jaar wordt een duidelijke verbetering verwacht. Dit bleek dinsdagochtend uit cijfers van de bussenfabrikant uit Deurne.

"Vorig jaar was een uitdagend, maar vooral teleurstellend jaar. We hebben niet geleverd wat we van plan waren en ook niet wat we hadden beloofd. Onze guidance voor een substantiële verbetering van onze EBITDA in de tweede helft van 2023 was gebaseerd op een omzet over het hele jaar van ongeveer 145 miljoen euro, die we niet hebben gehaald", zei CEO Peter Bijvelds in een toelichting.

Ebusco boekte afgelopen jaar een omzet van 102,4 miljoen euro in 2023, "beïnvloed door operationele en logistieke problemen".

Eind januari waarschuwde Ebusco al dat circa 25 miljoen euro aan omzet die voorzien was voor 2023 zou worden doorgeschoven naar 2024.

Daarmee kwam de omzetverwachting voor dit jaar te liggen op “meer dan 325 miljoen euro”, hetgeen dinsdag werd herhaald. Ook gaat Ebusco uit van een positieve EBITDA, met het zwaartepunt in de tweede jaarhelft, mede doordat de personeelskosten en bedrijfskosten dit jaar lager zullen zijn dan in 2023.

Ebusco liet dinsdag weten dat de personeelskosten afgelopen jaar zijn gestegen van 35,5 miljoen naar 63,1 miljoen euro. Het personeelsbestand verdubbelde dan ook bijna.

In 2023 boekte Ebusco een EBITDA-verlies van 95,7 miljoen euro. In 2022 was er ook een verlies, maar toen van 34,8 miljoen euro.

Netto leed de fabrikant afgelopen jaar een verlies van 120,1 miljoen euro. Ook dit was ruim meer dan het verlies van 32,2 miljoen euro een jaar eerder.

ING verwachtte dat Ebusco een nettoverlies zou boeken van 56,4 miljoen euro.

Eind 2023 had Ebusco een orderportefeuille van 1.719 bussen. Daarmee is de productie tot in de loop van 2025 gevuld. Op dit moment zijn er meer dan 125 bussen gepland voor levering, waaronder meer dan 80 Ebusco 3.0 bussen.

Aan het einde van 2023 had Ebusco nog krap 28 miljoen euro in kas. Dat was flink minder dan de ruim 95 miljoen euro aan het einde van 2022. De voorraden zijn afgelopen jaar met meer dan 59 miljoen euro gestegen, aldus de fabrikant.

Verder liepen de kapitaalinvesteringen afgelopen jaar op van 7,1 miljoen naar bijna 22 miljoen euro, onder meer door een toename van de investeringen in apparatuur voor de productiefaciliteiten in zowel Nederland als Frankrijk.

Op 20 juni organiseert Ebusco een beleggersdag.

Nieuwe COO

Ebusco presenteerde dinsdag ook een nieuwe operationeel directeur. Per 1 juni, na benoeming door de jaarvergadering op 14 mei, gaat Roald Dogge aan de slag als COO.

Ebusco sloot maandag op 3,27 euro.