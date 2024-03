Beursblik: Big Tech jaagt S&P naar 6.000 punten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs ziet de S&P 500 dit jaar mogelijk eindigen 6.000 punten. Dit maakte de Amerikaanse zakenbank maandag bekend. Aandelenstrateeg David Kostin verwacht dat de S&P aan het einde van 2024 op 6.000 punten kan staan, dankzij de koerswinsten van een aantal grote techbedrijven. Vrijdag sloot de index op 5.234 punten. Overigens is Goldman niet de enige die dit verwacht. Venu Krishna van Barclays presenteerde vorige maand een 'bull case' voor 6.050 punten, uitgaande dat de inkomsten van techbedrijven de voorspellingen blijven overtreffen. De onderbouwing van Kostin is dat de huidige rally van groeiaandelen anders is dan die van 2021 en de tech-zeepbel, "omdat beleggers zich tegenwoordig op winstgevendheid concentreren". En hoewel er veel zorgen zijn over het al te uitbundige optimisme over kunstmatige intelligentie, zeggen hij dat de waarderingen van Big Tech verre van een bubbel zijn. Een alternatief scenario van Goldman is dat als de grootste techbedrijven het laten afweten, de rest van de markt een inhaalslag zal maken en de S&P zo alsnog naar 5.800 punten stijgt. Dit scenario vereist wel een "verandering van de rentevooruitzichten zonder een verslechtering van de economie." De markt moet dan meer vertrouwen krijgen in een dalende inflatie. Ook wees Goldman op een minder florissant scenario, de zogenaamde 'catch-down', waardoor de S&P 500 tegen het einde van het jaar naar 4.500 punten zou kunnen dalen. Dit zou gebeuren als de grote technologiebedrijven er niet in zouden slagen om aan de hoge groeiverwachtingen te voldoen. "Elk megacap-techaandeel, behalve Tesla, staat bovenaan onze lijst van favoriete longposities van hedgefondsen", aldus Kostin. Hij voegde er ook aan toe dat eventuele koersdalingen beperkt kunnen blijven, omdat de Fed voldoende ruimte heeft om de rente te verlagen. Als basisscenario gaat Kostin uit van een koersdoel voor de S&P 500 van 5.200 punten. Ten slotte adviseerde Goldman Sachs beleggers die zich zorgen maken over een correctie op korte termijn, om naar defensieve aandelen te kijken. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.