Mondiale staalproductie in de lift

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De mondiale staalproductie is in februari gestegen, na maanden van krimp. Dit bleek vrijdag uit cijfers van brancheorganisatie World Steel Association. In totaal vervaardigden de 71 staalproducerende landen vorige maand 148,8 miljoen ton staal, wat een stijging van 3,7 procent op jaarbasis betekende. De afgelopen twee maanden kromp de staalproductie nog. In China, wereldwijd met afstand de grootste fabrikant van staal, steeg de productie in februari met 3,5 procent naar 81,2 miljoen ton. In Duitsland steeg de productie met 4,4 procent, maar in de VS daalde de productie nog met 1,2 procent. India produceerde daarentegen 11,4 procent meer staal. Japan boekte een stijging van 1,1 procent, terwijl in Rusland een productiedaling van 4,4 procent werd gerealiseerd. In de Europese Unie was er een afname van 3,3 procent. Bron: ABM Financial News

