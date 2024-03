Berenberg verlaagt koersdoel NSI licht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NSI

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft vrijdag het koersdoel voor NSI verlaagd van 24,00 naar 23,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een rapport van de Duitse zakenbank. Analist Kai Klose merkte op dat het vastgoedfonds recent aangaf dat het zijn portefeuille van 1,0 miljard euro op de middellange termijn wil laten groeien, ook al is het aanbod van aantrekkelijk geprijsde Nederlandse kantoorpanden schaars. Volgens Klose zou NSI met zijn investeringen daarom vooral moeten kijken naar het ‘upgraden’ van bestaande panden, in plaats van naar nieuw te ontwikkelen panden. Klose verwacht dat de leegstand bij NSI iets zal stijgen in de komende periode, maar wel vanaf een laag niveau. Verder merkte Klose op dat pas in 2026 leningen aflopen. De analist vindt dat NSI laag gewaardeerd is, en herhaalde daarom zijn koopadvies. Het aandeel NSI sloot donderdag op 19,26 euro. Bron: ABM Financial News

