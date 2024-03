Eurocommerical verhoogt dividend stevig

(ABM FN-Dow Jones) Eurocommercial Properties heeft in 2023 een hogere EPRA-winst geboekt, onder andere dankzij hogere huurinkomsten, en besloot het dividend stevig te verhogen. Dit bleek vrijdag uit de jaarcijfers van het vastgoedconcern.

De huurinkomsten stegen het afgelopen jaar van 199,3 miljoen euro in 2022 naar 215,3 miljoen euro het afgelopen jaar. De vergelijkbare huurgroei kwam uit op 9,7 procent, een duidelijke stijging ten opzichte van de 4,7 procent in 2022.

Het vastgoedfonds boekte in 2023 een EPRA-winst van 119,8 miljoen euro, ofwel 2,26 euro per aandeel, in vergelijking met 2,17 euro per aandeel in 2022.

Het direct resultaat bedroeg 123,1 miljoen euro, ofwel 2,32 euro per aandeel, in vergelijking met 2,28 euro per aandeel in 2022. Het indirect resultaat, inclusief de herwaardering van de vastgoedportefeuille, kwam uit op 150,0 miljoen euro negatief, tegenover een positief indirect resultaat van 81,2 miljoen euro in 2022.

Dit resulteerde in een totaal resultaat van 26,9 miljoen euro negatief, tegenover een winst van 200,7 miljoen euro een jaar eerder.

De EPRA-leegstand bedroeg eind december 2023 1,5 procent.

Eurocommercial stelt een dividend over 2023 voor van 1,70 euro per aandeel, een stijging van 6,25 procent vergeleken met het dividend van 1,60 euro per aandeel over 2022.

Outlook

Eurocommercial voorziet voor 2024 een voortzetting van de operationele trends en rekent op een direct resultaat van 2,30 tot 2,40 euro per aandeel.