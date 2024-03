Beursblik: ING verhoogt koersdoel CTP Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor CTP verhoogd van 18,50 naar 19,00 euro met behoud van het koopadvies. Dat meldde de bank maandag in een analistenrapport. Het bedrijf boekt elk kwartaal sterke resultaten en heeft een interessante waardering op een korting van 10 procent van de netto waarde van de bezittingen, terwijl concurrenten WDP en Montea juist boven die waarde verhandeld worden. De resultaten van CTP in 2023 voldeden aan de verwachtingen van ING, met nieuwe verhuurcontracten voor 2 miljoen vierkante meter in het afgelopen jaar. De portefeuille groeide met ruim 18 procent tot 13,4 miljard euro en de huurinkomsten stegen met 20 procent. Daarbij bevestigde CTP de winstverwachting voor 2024 met een payout ratio van 70 tot 80 procent als dividendbeleid. "Een indrukwekkende groei en winstgevendheid en een interessante waardering", aldus ING. Het aandeel CTP steeg maandag met 0,3 procent naar 15,60 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.