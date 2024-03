ING verlaagt koersdoel JDE Peet's stevig Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft maandag het koersdoel voor JDE Peet's verlaagd van 27,53 naar 21,69 euro met een onveranderd Houden advies. Dit bleek uit een rapport van de analisten van de bank. De analisten stelden dat de jaarcijfers van JDE Peet's lager uitvielen dan vooraf verwacht. ING bestempelde de resultaten als "teleurstellend". "En de board en de grote aandeelhouders delen onze mening, aangezien ze hebben besloten dat CEO Fabien Simon het bedrijf per 1 april moet verlaten", aldus ING. De analisten zijn niet overtuigd van de outlook van de koffiespecialist voor 2024. De taxaties van ING liggen lager dan de outlook. Waar JDE mikt op een autonome omzetgroei van 3 procent, zit ING op 2,3 procent. En terwijl JDE rekent op een stijging van de aangepaste EBIT met 0 tot 5 procent autonoom, gaat ING uit van een kleine daling van 0,3 procent. ING waarschuwde voor stijgende inkoopkosten, waardoor ook de koffieprijzen voor consumenten omhoog moeten. "En dat resulteert in een volumekrimp", verwachten de analisten. En met het aanstaande vertrek van de CEO, is er geen leiderschap dat nodig is om de noodzakelijke veranderingen binnen het bedrijf in gang te zetten. Het aandeel JDE Peet's steeg maandag met 0,1 procent naar 20,74 euro. Bron: ABM Financial News

