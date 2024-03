Beursblik: Barclays verhoogt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft vrijdag het koersdoel voor ING verhoogd van 12,50 naar 13,40 euro met een herhaling van het Gelijkgewogen advies. Dit bleek uit een analistenrapport van de Britse bank. Barclays verhoogde de taxatie voor de winst per aandeel ING voor dit jaar van 1,91 naar 1,93 euro en voor 2025 van 2,07 naar 2,11 euro. Het aandeel ING steeg vrijdag met 0,8 procent naar 14,12 euro. Bron: ABM Financial News

