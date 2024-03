Onward presenteert plannen voor 2024 Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Onward Medical wil in in het vierde kwartaal van 2024 de onderzoekstherapie voor de armfuncties in VS lanceren. Dit maakte het bedrijf vrijdag bekend als richtlijn voor dit jaar. Dat impliceert dat de zogeheten ARC-EX-onderzoekstherapie in de VS moet worden ingediend bij de FDA. Mijlpalen die de onderneming voor ogen staat betreffen naast de indiening bij de FDA De Novo, de goedkeuring door de FDA en de eerste commerciële verkoop. Dit jaar verwacht Onward ook te beginnen met de zogeheten Empower BP Pivotal Study voor het ARC-IM-systeem. De onderneming is verder van plan om de klinische en ontwikkelingsactiviteiten voor haar ARC-BCI-systeem te bevorderen, door gebruik te maken van subsidies en de onlangs aangekondigde FDA Breakthrough Device Designation en acceptatie in het nieuwe TAP-programma van de FDA. Daarnaast maakte Onward bekend 2023 te zijn geëindigd met 29,8 miljoen euro aan contanten, terwijl de zogeheten cashburn in het vierde kwartaal 7 miljoen euro bedroeg, net als in het derde kwartaal. Onward bevestigde de eerder afgegeven indicatie van een verwachte cash runway tot eind 2024 en zei de komende maanden op zoek te gaan naar "efficiënte manieren om de balans te versterken". De volledige jaarrekening wordt naar verwachting op 25 april 2024 gepubliceerd. info@abmfn.nl

