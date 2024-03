Deel van commissarissen Vivoryon stapt op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vivoryon Therapeutics, onlangs in zwaar weer terechtgekomen na tegenvallende studieresultaten bij diens kandidaatmedicijn tegen de ziekte van Alzheimer, heeft het vertrek van een deel van de raad van commissarissen aangekondigd. Dit bleek vrijdagochtend uit een persbericht van het Duitse biotechbedrijf met een notering op het Amsterdamse Damrak. Vivoryon ziet Morten Asser Karsdal en Kugan Sathiyanandarajah per direct opstappen. Een reden voor hun vertrek werd vrijdag niet gemeld. Bron: ABM Financial News

