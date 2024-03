Triodos Bank keert meer dividend uit

(ABM FN-Dow Jones) Het beheerd vermogen van Triodos Bank is in 2023 toegenomen en ook de nettowinst steeg afgelopen jaar. Dit meldde de bank donderdag, tegelijk met een verhoging van het dividend.

"De sterke resultaten die we in 2023 hebben behaald, de beste ooit in de geschiedenis van Triodos Bank, laten zien dat ons bedrijfsmodel om positieve impact te combineren met solide financiële resultaten in een behoefte voorziet", zei CEO Jeroen Rijpkema in een toelichting.

"Naast de sterke prestaties van de bank in 2023 hebben we ook vooruitgang geboekt op het gebied van operationele en strategische doelstellingen", aldus de topman.

Triodos had afgelopen jaar 23,2 miljard euro aan vermogen onder beheer. Dat was in 2022 22,6 miljard euro.

Verder steeg de nettowinst op jaarbasis met 55 procent naar 77,2 miljoen euro.

Het rendement op eigen vermogen steeg afgelopen jaar met 2,1 procentpunt naar 6,1 procent.

Triodos stelt een slotdividend voor van 2,84 euro per certificaat, waarmee het totale dividend uitkomt op 4,07 euro per aandeel. In 2022 keerde Triodos 3,12 euro per aandeel aan dividend uit.