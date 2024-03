Video: bulls hangen bij Besi aan zijden draadje

(ABM FN-Dow Jones) Het technische beeld bij BE Semiconductor Industries is de afgelopen dagen flink verslechterd. Dit zei technisch analist Nico Bakker namens BNP Paribas in een video voor ABM Financial News.

Bij ASMI is "gewoon sprake van een solide uptrend", en daar komt volgens Bakker voorlopig ook geen verandering in. De steunzone zit op 545 tot 533 euro. Pas daaronder komt de opwaartse trend in gevaar. En op 606 euro ligt de weerstand. Daarboven wordt de 'uptrend' nieuw leven ingeblazen. Al met al "een grillige correctiefase", waarin de belegger het kruit droog kan houden volgens Bakker.

Het beeld bij ASML is redelijk vergelijkbaar met ASMI, vindt Bakker. "Maar met iets meer trendmatigheid." Het is wachten "op de bodemstampers", aldus de technisch analist.

Besi is in een paar dagen flink afgestraft, waarna een voorzichtig herstel werd ingezet. Woensdag noteerde het aandeel echter weer 2 procent lager. In tegenstelling tot ASMI en ASML is bij Besi sprake van een negatieve overgangssituatie volgens Bakker. "De bulls hangen aan een zijden draadje" en de koers moet weer boven de sma-lijn komen om een dalende trendfase af te wenden. "De Besi-bulls moeten alle zeilen bijzetten om de beren van zich af te schudden."