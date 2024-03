Besi opnieuw gebeten hond in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag flink lager geëindigd, waarbij Besi net als vrijdag flink terrein verloor. De AEX daalde 1,1 procent tot 852,32 punten.

Halfgeleideraandelen stonden net als voor het weekend onder druk. Ook ASML en ASMI kregen een tik. Sectorgenoten als Nvidia, Broadcom en Marvell Technology stonden maandag ook lager, net als voor het weekend. Toen kwamen Broadcom en Marvell met teleurstellende resultaten en vooruitzichten.

"De snelle groei van AI en prima vooruitzichten hebben een aantal grote bedrijven uit de IT-sector naar recordhoogtes gestuwd. Beleggers zijn bijzonder enthousiast, en dat is naar onze mening terecht. Koersen gaan echter zoals we weten nooit in één rechte lijn omhoog. Soms is het nodig dat er even wat gas wordt teruggenomen", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Op macro-economisch vlak is het maandag rustig. Dinsdag staan belangrijke inflatiecijfers uit de VS op de agenda. Gerekend wordt op een inflatie van 3,1 procent en een kerninflatie van 3,7 procent. In januari stegen de consumentenprijzen met 3,1 procent en kwam de kerninflatie uit op 3,9 procent.

"De vorige meting leverde onaangenaam nieuws op met een maand-op-maand stijging van 0,4 procent, boven verwachting, waardoor twijfels ontstonden over de neerwaartse trend van het Amerikaanse inflatiemomentum", zei econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen, die wel vertrouwen houdt dat de Amerikaanse inflatie verder zal afkoelen.

"Hoewel de strijd tegen inflatie in de VS nog niet volledig is gestreden, zoals Fed-voorzitter Powell tijdens zijn getuigenis voor het Amerikaanse Congres [vorige week] aangaf, blijft juni een realistisch scenario voor de eerste renteverlaging door de Federal Reserve", aldus Aben.

De euro/dollar noteerde op 1,0927 en de Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 4,10 procent. WTI-olie kostte iets meer dan 78 dollar. Later in de week verschijnen de maandrapporten van OPEC en het Internationaal Energieagentschap.

Stijgers en dalers

Besi was maandag opnieuw hekkensluiter in de AEX, net als vrijdag. Het aandeel verloor nog eens 9 procent, na een verlies van ruim 16 procent op vrijdag. Toen werd bekend dat de adoptie van hybrid bonding in DRAM mogelijk wordt vertraagd. Van Lanschot Kempen verlaagde vrijdag het advies van Kopen naar Houden. Analist Nikos Kolokotronis meent dat de marktverwachtingen voor Besi inmiddels wat te hoog zijn opgelopen, na de sterke koersrally in de voorbije maanden.

Ook ASML en ASMI daalden maandag opnieuw, met verliezen van respectievelijk 4,2 en 3,4 procent.

DSM-Firmenich en Prosus stegen daarentegen 1,5 en 1,8 procent en koploper Philips won 2,6 procent.

In de AMX ging Allfunds 5,5 procent hoger. Fugro daalde juist 6,3 procent en Alfen 3,0 procent.

Just Eat Takeaway sloot licht hoger, na een daling eerder op de dag. Het aandeel stond afgelopen week ook al onder druk nadat sectorgenoot HelloFresh met een tegenvallende outlook kwam. KBC Securities zette maandag wel een koopadvies op het aandeel. De maaltijdbezorger behaalt toonaangevende marges in Noord-Europa. Na de pandemie herstelden de marges snel, dankzij kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen, aldus KBC. Deze trend zal zich ook in 2024 voortzetten, voorzien de analisten, met een positieve vrije kasstroom als resultaat. Dat biedt, in combinatie met de sterke balans, ook ruimte voor een extra aandeelhoudersrendement, denken de analisten.

Verder zat Air France-KLM in de lift, met een winst van 2,8 procent.

JDE Peet's daalde juist 2,3 procent. Het vertrek van CEO Fabien Simon bij JDE Peet's is een goede ontwikkeling, maar het zal nog even duren alvorens er een nieuwe CEO is gevonden, zo schreven analisten van ING maandag. Per 1 april wordt Simon opgevolgd door Luc Vandevelde, maar op tijdelijke basis. JDE is de zoektocht naar een permanente CEO gestart. "Dat duurt doorgaans 6 tot 9 maanden", aldus ING.

Vivoryon verloor afgelopen week circa 94 procent van zijn waarde nadat een klinisch onderzoek naar het middel varoglumastat tegen de ziekte van Alzheimer geen statistisch significante verbetering liet zien op cognitief gebied. Daarmee werd het primaire doel niet gehaald. Het aandeel wist maandag met 25 procent te herstellen.

CM.com stond vorige week al onder druk en verloor maandag nog eens 3,3 procent. ING verlaagde het koersdoel van 12,00 tot 10,50 euro, maar met een ongewijzigde koopaanbeveling. ING houdt er rekening mee dat het bedrijf de brutowinst de komende jaren sterk kan laten groeien met jaarlijks gemiddeld 14 procent tot en met 2026.

Onward Medical is toegelaten tot het nieuwe TAP-programma van de Amerikaanse FDA voor de ontwikkeling van BCI-technologie. Dit maakte het bedrijf dat zich bezighoudt met medische technologie gericht op patiënten met dwarslaesies maandagochtend bekend. Degroof Petercam noemde dit goed nieuws, maar het heeft nog geen impact op de taxaties en waardering. Het aandeel steeg ruim 30 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Amsterdamse slot licht lager.