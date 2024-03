Degroof: goed nieuws FDA voor Onward heeft nog geen invloed op koersdoel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het is goed nieuws dat Onward Medical is toegelaten tot een programma van de Amerikaanse toezichthouder FDA. Dat meldde Degroof Petercam maandag. Onward Medical is toegelaten tot het nieuwe TAP-programma van de Amerikaanse FDA voor de ontwikkeling van BCI-technologie. Het bedrijf is een van de eerste deelnemers aan dit programma, dat bedoeld is om het commercialiseringstraject voor baanbrekende medische technologie te optimaliseren. Volgens analist David Seynnaeve is dit duidelijk een signaal dat de FDA de ontwikkelingen bij Onward steunt. Het nieuws heeft volgens de analist voorlopig echter nog geen impact op de taxaties en de waardering. Degroof handhaafde maandag het koopadvies op Onward met een koersdoel van 14,10 euro. Het aandeel steeg vanochtend na het nieuws met bijna 16 procent naar 5,60 euro. Bron: ABM Financial News

