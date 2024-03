Onward toegelaten tot TAP-programma FDA Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Onward Medical is toegelaten tot het nieuwe TAP-programma van de Amerikaanse FDA voor de ontwikkeling van BCI-technologie. Dit maakte het bedrijf dat zich bezighoudt met medische technologie gericht op patiënten met dwarslaesies maandagochtend bekend. Het bedrijf is een van de eerste deelnemers aan dit programma, dat bedoeld is om het commercialiseringstraject voor baanbrekende medische technologie te optimaliseren. Als onderdeel van TAP profiteert Onward van snellere interacties voorafgaand aan de marktintroductie, eerdere identificatie en beperking van risico's bij de ontwikkeling van hulpmiddelen en een efficiënter premarket beoordelingsproces, aldus Onward maandag in een toelichting op de selectie door de FDA. "TAP stelt ons in staat om de tijd en kosten te verminderen om de voordelen van ARC-BCI te leveren aan mensen die leven met verlamming”, aldus CEO Dave Marver in een toelichting. Bron: ABM Financial News

