Van Lanschot haalt Besi van de kooplijst

(ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot Kempen heeft vrijdag het advies voor BE Semiconductor Industries verlaagd van Kopen naar Houden. Analist Nikos Kolokotronis meent dat de marktverwachtingen voor Besi inmiddels wat te hoog zijn opgelopen, na de sterke koersrally in de voorbije maanden. "Het kan wel eens moeilijk worden voor Besi om de verwachtingen op korte termijn te verslaan", zei de analist tegen ABM Financial News. Wel zal Besi blijven profiteren van de groeiende vraag naar zijn diensten, als marktleider in 'advanced packaging', meent Kolokotronis. Daarbij weet hybrid bonding, de meest geavanceerde methode voor het assembleren van chips, steeds meer tractie te creëren. Het aandeel Besi noteerde vrijdag 6,7 procent lager op 166,10 euro. Bron: ABM Financial News

