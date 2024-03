"Brussel verzekert toekomst statiegeldmachines Envipco"

(ABM FN-Dow Jones) Nieuwe Europese regels voor de verplichte inzameling van plastic flesjes en blikjes bieden beleggers nog meer zekerheid dat de statiegeldmachines van Envipco de toekomst hebben.

"De vraag is niet meer of deze markt zo sterk zal groeien als wordt verwacht, maar wanneer", zei CEO Simon Bolton donderdag in gesprek met ABM Financial News.

De Europese Raad en het Europese Parlement hebben deze week besloten dat Europese lidstaten verplicht worden om in 2029 niet minder dan 90 procent van de plastic flessen en blikjes te recyclen.

"De regelgeving is nog niet definitief en wordt naar verwachting binnen enkele weken afgerond", zei Bolton. "Maar de ambitie en ook de manier waarop deze verwoord is, is erg positief voor Envipco. Niet alleen moet 90 procent worden ingezameld vanaf 2029, maar de formulering erkent dat statiegeldsystemen de enige manier zijn waarop lidstaten dat doel kunnen bereiken."

Aangezien elk land miljarden flesjes en blikjes te verwerken heeft, zijn geautomatiseerde systemen zoals Envipco verkoopt de enige realistische optie, lichtte Bolton toe.

De nieuwe regels wijzigen de verwachting van Envipco voor de verwachte groei van de mondiale markt voor statiegeldsystemen nog niet meteen. Ze zouden de groei kunnen versnellen, maar dat hangt af van hoe lidstaten ze invoeren.

Wereldwijd zijn er momenteel ongeveer 100.000 statiegeldsystemen en daar komen er naar verwachting in 5 tot 7 jaar 200.000 bij, vooral in Europa, verwacht Envipco. Het bedrijf mikt op een aandeel in die groei van meer dan 30 procent.

Envipco wil tussen 2021 en 2025 de omzet met vier tot zes keer laten groeien. Na twee jaar zit het bedrijf op 2,3 keer de omzet van 2021, zei Bolton. Hij liet zich niet verleiden tot een scherpere groei-ambitie, omdat het bedrijf rekening moet houden met tegenwind in de doorvoering van regelgeving.

In Hongarije heeft Envipco inmiddels meer dan 700 statiegeldmachines geïnstalleerd, van de 2.300 bestellingen die al werden bekendgemaakt. Daar zijn inmiddels aanvullende orders voor maximaal nog eens 2.000 machines bijgekomen, meldde het bedrijf. In Roemenië zijn meer dan 300 systemen geïnstalleerd en worden dit jaar meer orders voorzien. Twee grote markten zijn Polen en het Verenigd Koninkrijk. In Polen staat de invoering van statiegeldsystemen gepland voor 2025. Dit zou kunnen neerkomen op circa 10.000 tot 20.000 machines, verwacht Envipco. In het Verenigd Koninkrijk wordt een statiegeldwet verwacht in oktober 2025.

Envipco meldde donderdag bij zijn vierdekwartaalcijfers dat het jaar met een nettowinst van 4,1 miljoen euro werd afgesloten. De omzetgroei in het vierde kwartaal versnelde tot 165 procent, nadat het jaar traag was gestart door vertraging bij de levering van machines in Schotland. Griekenland, Hongarije en Roemenië waren de sterkste aanjagers van de groei.

De jaaromzet groeide van 56 naar 88 miljoen euro, waarvan 35 miljoen euro in het vierde kwartaal werd gerealiseerd. De brutomarge steeg in 2023 naar 35 procent en ligt op koers om verder te stijgen naar de beoogde 40 procent, naarmate de omzet verder groeit.

Aan het uitkeren van dividend wordt nog niet gedacht, zei Bolton tegen ABM Financial News, want het bedrijf richt zich nog geheel op de investering in groei. Voor 2024 zijn Polen, Portugal en wellicht ook Turkije landen waar vooruitgang mogelijk is, hoewel dat mogelijk dit jaar nog geen omzetbijdrage zal geven. In Nederland is de aanwezigheid nog bescheiden, maar de recente toevoeging van blikjes aan de statiegeldregels is een positieve stap, zei Bolton.

Capaciteit is geen probleem voor Envipco. "Die investeringen zijn gedaan. We hebben de capaciteit om te leveren, wanneer de vraag er is. We zijn er klaar voor."