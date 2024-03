Meer huurinkomsten en winst voor CTP Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) CTP heeft 2023 de huurinkomsten zien stijgen en dit vertaalde zich in een hogere aangepaste winst. Dit bleek donderdag uit een update van de logistieke vastgoedinvesteerder met een notering in Amsterdam. De huurinkomsten bedroegen 543 miljoen euro, een stijging van 20 procent op jaarbasis. Het vierde kwartaal droeg hier krap 141 miljoen euro aan bij, een plus van 13,7 procent op jaarbasis. De huurinkomsten stegen afgelopen jaar op vergelijkbare basis met 7,4 procent. De winst steeg in het afgelopen jaar met 20,7 procent naar 922,6 miljoen en de aangepaste EPRA-winst dikte ook met bijna 22 procent aan tot 323,5 miljoen euro. Aan dit laatste droeg het vierde kwartaal 85 miljoen euro bij, een plus van bijna 20 procent op jaarbasis. De aangepaste EPRA-winst per aandeel bedroeg 0,73 euro, een plus op jaarbasis van 18,5 procent. CTP mikte zelf op een EPRA-winst van 0,72 euro per aandeel. De waarde van de vastgoedportefeuille van CTP was eind 2023 12,0 miljard euro, goed voor een stijging op jaarbasis van bijna 19 procent. Een jaar eerder was dit 10,1 miljard euro. De zogeheten ‘loan to value’ steeg van 45,4 procent eind 2022 naar 46,0 procent eind 2023. CTP wil over 2023 een slotdividend uitkeren van 0,275 euro per aandeel. Daarmee komt het jaardividend uit op 0,525 euro per aandeel, hetgeen 73 procent van de aangepaste EPRA-winst per aandeel is en 16,7 procent meer dan het dividend over 2022. Outlook In 2024 zal de EPRA-winst per aandeel stijgen naar 0,80 tot 0,82 euro, zo bevestigde CTP vanochtend. CTP mikt voor de middellange termijn onverminderd op meer dan 1,2 miljard euro aan huurinkomsten vóór 2030. Verder wordt een loan-to-value nagestreefd van 40 tot 45 procent, een rendement op kosten van 11 procent en een bezettingsgraad van circa 95 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.