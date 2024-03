Beursblik: levenbedrijf NN Group steeds lucratiever Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) Het meest aantrekkelijke aan het aandeel NN Group is dat het Nederlandse levensverzekeringenbedrijf een toenemende hoeveelheid kapitaal blijft genereren, hoewel dit belangrijke onderdeel wordt afgebouwd. Dat stelden analisten van Berenberg in een rapport. De analisten spraken tijdens een lunch met het management van NN, naar aanleiding van de jaarcijfers. De Nederlandse levensverzekeringen genereerden in 2023 ongeveer 1,025 miljard euro kapitaal, terwijl de doelstelling voor 2025 werd gehandhaafd op 1,150 miljard euro. Dat betekent dat risicoverhoging en herverzekeringsdeals meer kapitaal genereren, dan de daling van inkomsten doordat de kernportefeuille met beleggingsverzekeringen wordt afgebouwd. Dit is zeer gunstig voor de waardering van NN Group als geheel, stelden de analisten. Zij veronderstellen dat de inkomsten met 3 procent per jaar dalen, maar verwachten dat daar 150 miljoen euro aan extra gegenereerd kapitaal tegenoverstaat door risicoverhoging en transacties. Tijdens het gesprek bleek dat NN verwacht 40 procent te kunnen binnenhalen van 25 miljard euro aan pensioendeals als gevolg van de invoering van het nieuwe pensioenstelsel in Nederland. In dat nieuwe stelsel gaan pensioenregelingen met een vaste uitkering uitsterven. De verzekeraar wacht met het sluiten van deals tot de verwachte drukte aan het einde van de overgangsperiode in 2027, om zo een maximaal rendement te kunnen behalen. Een mogelijke overname van de levensverzekeringen van Achmea was volgens NN nog te vroeg om te bespreken, maar de verzekeraar zei dat er ruimte was om de schuld te vergroten met ongeveer 3 miljard euro. Berenberg heeft een koopadvies en koersdoel van 54,20 euro. Het aandeel NN Group noteerde woensdag een half procent hoger op 39,82 euro. Bron: ABM Financial News

