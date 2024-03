ING rondt aandeleninkoopprogramma af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft op dinsdag 4 maart 2024 een aandeleninkoopprogramma afgerond. Dit maakte de bank woensdagochtend bekend. De bank kocht in totaal 3,32 miljoen eigen aandelen in tegen een gemiddelde koers van 12,99 euro per aandeel. In totaal was met de inkoop zo 43,1 miljoen euro gemoeid. Op 4 maart kondigde ING het inkoopprogramma aan en zei toen voor maximaal 50 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen. De ingekochte aandelen worden aangewend voor op aandelen gebaseerde compensatieconstructies voor het eigen personeel. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.